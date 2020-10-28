Кадыров поспорил с Песковым по поводу критики в адрес Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров поспорил с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым по поводу оценки высказанной им ранее критики в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Ответ представителю Кремля он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 28 октября.

Кадыров согласился, что главы субъектов России не занимаются формированием внешней политики, подчеркнув, что сам отлично разбирается в этих вопросах и «объяснять на эту тему ему ничего не надо». При этом он отметил, что, критикуя президента Франции, говорил не как политик, а как мусульманин, любящий свою религию.

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«Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — заявил глава Чечни. Он также добавил, что не собирается отказываться от своих слов в отношении Макрона и готов повторить их еще тысячу раз.

Ранее 28 октября Песков заявил, что внешнюю политику России может определять только президент, а не руководители регионов. Таким образом он отреагировал на слова Кадырова, который назвал Макрона лидером терроризма. По словам чеченского лидера, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Преподаватель Самюэль Пати был убит в пригороде Парижа 16 октября. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Макрон назвал преступление терактом. По словам президента, французский учитель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».