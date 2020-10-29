Песков оставил без комментария заявление Кадырова о готовности уйти

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментария заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности уйти в отставку ради того, чтобы сохранить свою позицию в ситуации с критикой президента Франции Эммануэля Макрона, пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.

Песков добавил, что не намерен участвовать в теологических спорах вокруг высказываний главы Чечни по ситуации во Франции, связанной с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда.

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что готов уйти с должности, пострадать или отдать жизнь, но останется верен своим словам о Микроне, которого он назвал лидером терроризма. Он подчеркнул, что может повторить их еще тысячу раз.