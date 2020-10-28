Кадыров заявил о готовности уйти с должности из-за позиции по Макрону

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов уйти с должности, пострадать или отдать жизнь ради того, чтобы сохранить свою позицию в ситуации с критикой президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, он повторяет свои ранние высказывания в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. «Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания священного Корана и сунны», — написал глава Чечни, добавив, что не сможет молча наблюдать, «как безбожники глумятся над религией».

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В том же обращении Кадыров поспорил с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым по поводу своих слов в адрес французского лидера. Он заявил, что ему не надо объяснять, кто в стране занимается внешней политикой, так как сам разбирается в этих вопросах. Глава Чечни также объяснил, что высказывал позицию как мусульманин, любящий свою религию, а не как политик. По мнению Кадырова, Песков, оценивая его слова, мог бы принять это к сведению.

Ранее Песков отреагировал на высказывание Кадырова, назвавшего президента Франции лидером терроризма. Глава Чечни считает, что именно насмешки над религией стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа. Представитель Кремля отметил, что внешнюю политику в России определяет президент, а не главы субъектов страны.

Преподаватель Самюэль Пати был убит 16 октября. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, преподаватель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».