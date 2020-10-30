В Чечне назвали Макрона «самым поганым чертом на свете»

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев назвал президента Франции Эммануэля Макрона самым поганым чертом на свете. Свою оценку французскому лидеру он дал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Межиев также прокомментировал публикацию российского бойца смешанного стиля (MMA), чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в которой он назвал президента Франции тварью. «Соглашусь, потому что так же считаю абсолютно недопустимым такое гнусное отношение к другим религиям. Да и к своим», — отметил он. Муфтий пояснил, что если бы Макрон уважал свою религию, то соответствующе относился и к другим.

«Он не может быть даже пастухом овец, ведь пастух может сосуществовать со своими соседями, с представителями разных конфессий, а этот черт — не может», — заключил Межиев.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором раскритиковал французского лидера. «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», — написал он в подписи к фотографии, на которой изображен Макрон с наложенным на него отпечатком ботинка. Российские бойцы ММА поддержали Нурмагомедова, а в Госдуме заявили, что обеим сторонам необходимо сейчас проявить толерантность.

Муфтий Чечни уже высказывался по поводу заявлений Макрона. В частности, он назвал французского лидера террористом номер один в мире. Его поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, по мнению которого, Макрон сейчас становится похож на террориста.

Критика в адрес Макрона связана с его высказываниями после убийства в пригороде Парижа французского преподавателя Самуэля Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова. Макрон, комментируя преступление, заявил, что ислам переживает кризис и пообещал бороться с радикалами.