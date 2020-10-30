В Госдуме прокомментировали выпад Нурмагомедова в адрес Макрона

Чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и президенту Франции Эммануэль Макрону следует проявить толерантность, чтобы не усугубить конфликт, считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Его цитирует Телеканал 360°.

«Надо быть очень толерантными друг к другу сейчас. Мир пожароопасный. Достаточно какой-то спички, чтобы загорелся всемирный пожар», — сказал он, комментируя выпад спортсмена в адрес французского лидера.

Парламентарий выразил уверенность в том, что слова Нурмагомедова не отразятся на его спортивной карьере. «Тем более что он объявил об уходе из большого спорта», — добавил Свищев.

Ранее в пятницу Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram фото Макрона с нарисованным на его лице отпечатком ботинка. Под постом он написал: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей». По мнению бойца, слова Макрона оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман.

С критикой Макрона выступал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал президента Франции лидером терроризма. Гневные комментарии в адрес Эммануэля Макрона связаны с его заявлением после убийства школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он в рамках программы о свободе слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда — те самые, за которые сторонники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) расстреляли редакцию журнала Charlie Hebdo. Тогда Макрон заявил, что ислам переживает кризис и пообещал бороться с радикалами.

Накануне, 29 октября, во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Так, утром неизвестный с ножом напал на людей в самой большой церкви французской Ниццы — базилики Нотр-Дам-де-Нис. Одна из жертв была обезглавлена. Спустя несколько часов, выкрикивая «Аллаху акбар!», мужчина напал на полицейских во французском Авиньоне.