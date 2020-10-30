Российские бойцы MMA поддержали назвавшего Макрона тварью Нурмагомедова

Российские бойцы смешанного стиля (MMA) поддержали назвавшего президента Франции Эммануэля Макрона тварью чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Комментарии доступны в Instagram спортсмена.

Бойцы отреагировали на пост спортсмена эмодзи с поднятым вверх указательным пальцем, обозначающим приветствие в исламе. Среди них Забит Магомедшарипов и Рамазан Эмеев, выступающие под эгидой UFC, а также Магомед Исмаилов, чемпион АСА Альберт Туменов, президент Федерации ММА Саратовской области Даци Дациев и Гасан Умалатов, также выступавший в UFC.

Ранее 30 октября Нурмагомедов обратился к мусульманам, назвав Макрона тварью. Он посчитал, что под лозунгом свободы слова политик оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман, и прикрепил фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.

Днем ранее во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал «кризис ислама» и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он победил американца Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта.