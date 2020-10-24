Нурмагомедов «задушил» Гейджи и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который проходит на острове Яс в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился во втором раунде. Нурмагомедов «задушил» соперника, после чего рефери остановил бой. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

UFC 254 прошел на бойцовском острове Яс в Абу-Даби. Гейджи добился титульного поединка после победы над американцем Тони Фергюсоном. Последний долгое время считался основным претендентом на бой с Нурмагомедовым. Гейджи нанес американскому бойцу первое поражение за восемь лет.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать именно Нурмагомедов. Из-за пандемии коронавируса UFC не мог найти локацию для проведения ивента. На фоне неясности российский боец принял решение сняться с поединка. Сам турнир был перенесен на май, а место Нурмагомедова занял Гейджи.

Нурмагомедов — один из главных звезд UFC. Он занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации.