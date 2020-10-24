Волков нокаутировал Харриса на UFC 254

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков нокаутировал американца Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который проходит на острове Яс в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился во втором раунде. Волков обрушил на соперника ряд ударов, попав в солнечное сплетение, после чего рефери остановил бой.

21 июля Волков уступил американскому тяжеловесу Кертису Блэйдсу. Поединок продлился всего 15 минут. Россиянин уступил судейским решением. Харрис также вышел в октагон после поражения от Алистара Оверима. На турнире UFC в мае американец проиграл голландцу нокаутом.

Волков известен по выступлениям в M-1 и Bellator. Россиянин становился чемпионом в обеих организациях. Волков также был близок к титульному поединку в рамках UFC, но на турнире UFC 229 не сумел справиться с Дерриком Льюисом. Последний после победы над российским тяжеловесом получил шанс выиграть чемпионский пояс и проиграл Даниэлю Кормье.