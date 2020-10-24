Дравшегося перед Нурмагомедовым на UFC 254 российского бойца заставили сдаться

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Яковлев проиграл испанцу Хоэлю Альваресу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Альварес поймал россиянина на болевой прием в первом раунде и заставил сдаться. Бой проходил в промежуточном весе до 72 килограммов, так как испанец не вписался в лимит легкого веса. Бойцы дрались в предварительном карде турнира, проходящего на острове Яс.

Яковлев за карьеру провел 37 боев по правилам ММА. Он одержал 25 побед, потерпел 11 поражений, еще один поединок с его участием закончился вничью. Россиянин выступает в UFC с 2014 года. Альварес провел 20 боев: выиграл 18, проиграл два.

В главном бое вечера встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена.