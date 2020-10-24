Валуев предостерег Нурмагомедова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев предостерег российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Джастина Гейджи. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Валуев допустил поражение Нурмагомедова, отметив ударную технику американского соперника. При этом он посчитал, что россиянин не даст Гейджи реализовать свой план. «У Хабиба есть все шансы сотворить нечто уникальное, что впишет его имя в историю смешанных единоборств. 30-0 — это другое. Если это произойдет, Хабиб будет самым прославленным бойцом в России», — подытожил депутат.

Ранее 24 октября октября ирландский боец Конор Макгрегор сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейджи. Он посчитал, что скорее всего победу одержит россиянин, причем в первом раунде.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена.

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