Новый Хабиб назвал способ Гейджи победить Нурмагомедова

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев, которого называют Новым Хабибом, в интервью YouTube-каналу UFC Russia назвал способ американцу Джастину Гейджи победить россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Гейджи не промах, с характером, такой же отбитый парень в голове. Он может попасть, сильный у него удар. Может только так выиграть», — заявил Чимаев. При этом он добавил, что американец еще не сталкивался в октагоне с таким сильным борцом, а значит шансы Гейджи победить составляют 30 из 100 процентов.

23 октября Нурмагомедов успешно прошел взвешивание перед боем с Гейджи. Вес обоих спортсменов оказался одинаковым и составил 155 фунтов (70,3 килограмма).

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена.