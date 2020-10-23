Во взвешивании Нурмагомедова усмотрели ошибку

Тренер Майк Дольче усмотрел ошибку сотрудника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) во время взвешивания россиянина Хабиба Нурмагомедова. Специалист выпустил видео в YouTube, объяснив свою позицию.

Дольче убежден, что 31-летний россиянин на самом деле не вписывался в легкую весовую категорию (до 70 килограммов). Во время взвешивания сотрудник UFC допустил ошибку и получил некорректный результат. Дольче отметил, что видит в этом некомпетентность мужчины и не считает, что Нурмагомедов несет какую-либо ответственность.

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Ранее стало известно, что россиянин сделал вес для противостояния с американцем Джастином Гейджи. Бойцы сойдутся в октагоне в главном поединке турнира UFC 254 в Абу-Даби 24 октября.

Дольче неоднократно признавался лучшим тренером года в смешанных единоборствах. Наиболее известный подопечный специалиста — Квинтон Джексон. Также Дольче помогал с диетой таким звездам UFC, как Конор Макгрегор и Даниэль Кормье.