Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Гейджи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов успешно прошел взвешивание перед боем с американцем Джастином Гейджи. Об этом сообщает РИА Новости.

Вес обоих спортсменов оказался одинаковым и составил 155 фунтов (70,3 килограмма). Это максимально допустимое значение для легкой весовой категории.

Ранее в сети появилось видео битвы взглядов между Нурмагомедовым и Гейджи. Бойцы вели себя дружелюбно и пожали друг другу руки. После этого американец отказался позировать с поясом временного чемпиона организации, заявив, что ему нужен пояс Нурмагомедова.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Гейджи добился титульного поединка, одержав победу над соотечественником Тони Фергюсоном. Поединок пройдет 24 октября в Абу-Даби. В смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях, 31-летний Гэтжи выиграл 23 поединка и потерпел два поражения.