Появилось видео битвы взглядов Нурмагомедова и Гейджи

В сети появилось видео битвы взглядов между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. Ролик опубликован в YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Спортсмены сойдутся в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 24 октября. Нурмагомедов и Гейджи вели себя дружелюбно и пожали друг другу руки. Американец отказался позировать перед фотографами с поясом временного чемпиона организации. Он указал на пояс Нурмагомедова и произнес: «Мне нужен этот».
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Гейджи добился титульного поединка, одержав победу над соотечественником Тони Фергюсоном.