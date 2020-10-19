Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов порассуждал о завершении карьеры. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир в Instagram-аккаунте Reebok.

По словам Нурмагомедова, речь об уходе из спорта после достижения 30 побед в ММА не идет. «Не знаю, почему каждый раз затрагивают эту тему. Может быть, надоел я людям. Тяжело ведь смотреть каждый раз, как побеждаю», — заявил спортсмен.

Ранее 19 октября Нурмагомедов показал тренировку в преддверии боя с американцем Джастином Гейджи. Россиянин выложил несколько фото из зала.

Также президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своем Instagram опубликовал проморолик поединка между Нурмагомедовым и Гейджи. В видео рассказывается о профессиональном пути спортсменов, а также представлена нарезка лучших моментов в боях с их участием.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. На его счету серия из 28 побед. Гейджи — временный чемпион промоушена. Он провел 24 поединка по правилам смешанных единоборств: 22 выиграл, два — проиграл.