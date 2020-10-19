Глава UFC опубликовал проморолик боя Нурмагомедова с Гейджи

If this doesn’t fire u up for next week..... NOTHING will Фото опубликовано @danawhite

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своем Instagram опубликовал проморолик поединка за титул промоушена в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи.

В видео рассказывается о профессиональном пути спортсменов, а также представлена нарезка лучших моментов в боях с их участием. Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион UFC.