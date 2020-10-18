Нурмагомедов рассказал о состоянии госпитализированного брата

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья своего госпитализированного двоюродного брата Умара Нурмагомедова. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Спортсмен отметил, что последние несколько дней его родственник пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Утром, 18 октября, ему стало хуже. Хабиб Нурмагомедов пожелал брату скорейшего выздоровления.

Умару Нурмагомедову предстоит дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 25 октября на турнире UFC 254. Его соперником станет казахстанец Сергей Морозов. В главном поединке вечера выступит его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов, который будет защищать пояс чемпиона UFC в легком весе против американца Джастина Гейджи.

На счету Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения. Он уже выступал в США — спортсмен дрался в рамках Professional Fighting League. Как и его двоюродный брат Хабиб, он тренируется в American Kickboxing Academy в Калифорнии под руководством Хавьера Мендеса.