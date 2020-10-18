Брата Нурмагомедова госпитализировали

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, госпитализировали в Дубае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду бойца.

По информации источника, 24-летний спортсмен попал в больницу с сильным гриппом, температурой и рвотой.

Нурмагомедову предстоит дебютировать в организации на турнире UFC 254 25 октября. Его соперником станет казахстанец Сергей Морозов. В главном поединке вечера выступит его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов, который будет защищать пояс чемпиона UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи.

На счету Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения. Он уже выступал в США — спортсмен дрался в рамках Professional Fighting League. Как и его двоюродный брат Хабиб, он тренируется в American Kickboxing Academy в Калифорнии под руководством Хавьера Мендеса.

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