Брат Нурмагомедова узнал имя соперника на UFC 254

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов подерется с представителем Казахстана Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 24 октября. Об этом сообщается в Instagram организации.

Для 24-летнего россиянина этот поединок станет дебютом в рамках промоушена. Возглавит турнир бой между его двоюродным братом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи за титул чемпиона организации в легком весе. Также в рамках ивента выступит Абубакар Нурмагомедов. Его соперник пока неизвестен.

31 января Хабиб Нурмагомедов объявил о переходе в UFC Умара Нурмагомедова. На фоне пандемии коронавируса дебют россиянина откладывался.

На счету Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения. Он уже выступал в США — спортсмен дрался в рамках Professional Fighting League. Как и его двоюродный брат Хабиб, он тренируется в American Kickboxing Academy в Калифорнии под руководством Хавьера Мендеса.