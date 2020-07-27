Нурмагомедов пообещал продолжить дело отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил о намерении продолжить дело отца — Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщается на сайте главы республики Дагестан.

Речь идет о строительстве спортивного комплекса в поселке Дубки Казбековского района и Центра спортивной подготовки по единоборствам в селении Сильди Цумадинского района. Последний объект Нурмагомедов уже посещал лично. Спортсмен отметил, что пообщался с экспертами и задал им ряд вопросов.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Тренер известен тем, что воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и нескольких действующих бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Среди них его сын Хабиб Нурмагомедов, который является чемпионом промоушена в легком весе, Умар Нурмагомедов, а также Рустам Хабилов.