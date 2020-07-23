Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался об умершем отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове. Посвященный специалисту пост россиянин опубликовал в своем Instagram.

Спортсмен отметил, что ему не будет хватать отца, который также был для него наставником и другом. Боец напомнил о том, что Нурмагомедов-старший научил его практически всему из того, что он умеет. Россиянин также выразил надежду, что при жизни отец был им доволен.

57-летний Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Тренер известен тем, что воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и нескольких действующих бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Среди них его сын Хабиб Нурмагомедов, который является чемпионом промоушена в легком весе, Умар Нурмагомедов, а также Рустам Хабилов.