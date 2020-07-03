Умер Абдулманап Нурмагомедов

Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров принес соболезнования семье заслуженного тренера России. Нурмагомедов находился в тяжелом состоянии после того, как переболел коронавирусом. Заболевание повлекло за собой целый ряд осложнений. О том, что тренер вылечился от коронавируса стало известно 19 июня.

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию в апреле. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли из Дагестана в Москву. По сообщениям СМИ, специалист дважды впадал в кому.

Помимо сына, Абдулманап Нурмагомедов воспитал и других действующих бойцов UFC: Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

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