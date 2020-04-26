Отец Нурмагомедова рассказал о своем самочувствии

Российский тренер и отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о своем самочувствии. Его слова приводит ТАСС.

«Чувствую себя отлично, со мной все хорошо», — заявил Нурмагомедов-старший.

О госпитализации 57-летнего специалиста стало известно 25 апреля. По словам комментатора Рамазана Рабаданова, Нурмагомедов попал в больницу с подозрением на пневмонию. Он уже сдал тест на коронавирус, результаты которого должны быть готовы в скором времени.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Помимо этого, в промоушене выступают и другие ученики российского тренера — Ислам Махачев, Абубакар и Умар Нурмагомедовы.

В качестве спортсмена Абдулманап Нурмагомедов становился чемпионом Украины по самбо и дзюдо. Среди его воспитанников — чемпионы мира по боевому самбо.

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