Названа причина госпитализации отца Нурмагомедова

У российского тренер и отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова подозрение на грипп. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на комментатора Рамазана Рабаданова.

По словам журналиста, к специалисту никого не пускают, но говорят, что коронавирус пока не подтвержден.

Информация о госпитализации 57-летнего специалиста появилась ранее в субботу, 25 апреля. О попадании в больницу рассказал сам тренер, не уточнив деталей.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Помимо этого, в промоушене выступают и другие ученики Нурмагомедова-старшего — Ислам Махачев, Абубакар и Умар Нурмагомедовы.

В качестве спортсмена Абдулманап Нурмагомедов становился чемпионом Украины по самбо и дзюдо. Среди воспитанников заслуженного тренера России также есть чемпионы мира по боевому самбо.

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