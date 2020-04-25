Отец Нурмагомедова попал в больницу

Российский тренер и отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Информацию корреспонденту издания подтвердил сам 57-летний Нурмагомедов. Обстоятельства госпитализации специалиста неизвестны.

Сын Нурмагомедова — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Помимо этого, в промоушене выступают и другие ученики российского тренера — Ислам Махачев, Абубакар и Умар Нурмагомедовы.

В качестве спортсмена Абдулманап Нурмагомедов становился чемпионом Украины по самбо и дзюдо. Среди его воспитанников — чемпионы мира по боевому самбо.

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