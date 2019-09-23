Отец Нурмагомедова стал рекордсменом России

Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщается на сайте проекта.

Нурмагомедов получил сертификат за наибольшее количество воспитанников, ставших чемпионами мира по боевому самбо. На счету тренера 18 учеников-победителей. 56-летний специалист получил награду в Екатеринбурге, где проходил чемпионат мира по боксу среди мужчин.

В качестве спортсмена Абдулманап Нурмагомедов становился чемпионом Украины по самбо и дзюдо.

Хабиб Нурмагомедов также тренируется под руководством отца. Он является непобежденным бойцом, на счету которого 28 побед в 28 поединках. 7 сентября на турнире в Абу-Даби спортсмен защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



