Отец Нурмагомедова снова впал в кому

Состояние российского тренера по смешанным единоборствам (MMA) Абдулманапа Нурмагомедова снова ухудшилось — специалист впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

57-летнего отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова поключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения его крови кислородом. Тренер не может дышать самостоятельно. Несколькими днями ранее врачи говорили об улучшении состояния пациента.

18 мая 31-летний сын тренера Нурмагомедов сообщил о тяжелом состоянии отца. Он также призвал жителей Дагестана следовать рекомендациям врачей и соблюдать режим самоизоляции. По словам бойца, в его ближайшем окружении госпитализировали «порядка 20 человек».

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию в конце апреля. Сперва специалист лечился в Дагестане, однако, после ухудшения состояния его было решено доставить в столицу. СМИ утверждали, что тренер впал в кому. У Нурмагомедова начались проблемы с сердечно-сосудистой системой на фоне заболевания. У него подтвердился коронавирус.

Нурмагомедов — заслуженный тренер России. Его наиболее известным подопечным является Хабиб Нурмагомедов. Сын тренера стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и дважды защитил титул.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!