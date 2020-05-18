Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Нурмагомедов обратил внимание на плачевную ситуацию в Дагестане из-за коронавируса и призвал всех объединиться. «Больницы переполнены, очень много людей заболело, много умерло. Так что мы можем выиграть только объединившись. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей», — попросил он.

Боец рассказал, что его отец находится в тяжелом состоянии. «У него на фоне вируса начались проблемы с сердцем. Ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. Просим Аллаха, чтобы он вернул его нам», — добавил спортсмен.

Ранее 18 мая стало известно, что отец Нурмагомедова находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. У него подтвердился коронавирус, на его фоне образовался тромб и развивается отек легких. Тренер не может разговаривать и двигаться. До этого он пробыл семь дней в коме и перенес инсульт после операции на сердце.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в Москву.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате, он завоевал чемпионский пояс организации весной 2018-го.

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