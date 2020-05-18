Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у Нурмагомедова-старшего подтвердился коронавирус. На фоне пневмонии у тренера образовался тромб и развивается отек легких. Отмечается, что врачи дежурят возле него сутками, а членам семьи разрешают находиться рядом с Нурмагомедовым по ночам.

Ранее 18 мая сообщалось, что состояние Нурмагомедова-старшего остается тяжелым. Отмечалось, что у тренера серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться.

16 мая друг семьи Рамазан Рабаданов заявил, что тренер пробыл в коме семь дней и перенес инсульт после операции на сердце, проведенной 13 мая. По его мнению, осложнения могли быть вызваны пневмонией.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в Москву.

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