Друг семьи рассказал о состоянии отца Нурмагомедова после инсульта

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил друг семьи, комментатор Рамазан Рабаданов.

Рабаданов рассказал, что после операции на сердце Нурмагомедов-старший пробыл в коме семь дней и перенес инсульт. «Он в тяжелом состоянии, не разговаривает. Сколько пробудет в больнице, пока совершенно неизвестно, потому что состояние тяжелое», — добавил он.

14 мая стало известно о проблемах тренера с сердцем, из-за чего 13 мая ему провели операцию. По мнению Рабаданова, осложнения могли быть вызваны пневмонией.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московский военный госпиталь.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. Его сын Хабиб известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате и завоевал чемпионский пояс организации весной 2018-го.

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