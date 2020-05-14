Появилась новая информация о состоянии отца Нурмагомедова

У отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова обнаружились проблемы с сердцем. О состоянии тренера рассказали глава Fight Nights Global Камил Гаджиев и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов, их слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Рабаданов заявил, что 13 мая Нурмагомедову-старшему сделали операцию на сердце. «Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии — пока никаких данных нет», — добавил комментатор.

Гаджиев также подтвердил информацию о проблемах с сердцем у отца бойца. «Я не уверен в этом диагнозе — инсульт или инфаркт, но понятно, что у него были проблемы с сердцем», — сказал он.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московскую клинику. 13 мая «Спорт-Экспресс» сообщил, что тренер бойца впал в кому, а врачи не пускают к нему родственников. Его состояние оценивают как тяжелое.

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