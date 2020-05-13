Стало известно об ухудшении состояния отца Нурмагомедова

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Абдулманап Нурмагомедов пребывает в тяжелом состоянии. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Об ухудшении состояния 57-летнего специалиста изданию сообщил источник в Дагестане. По его словам, к тренеру не пускают родственников. Он также упомянул, что Нурмагомедов находится в коме. Как утверждает источник, после неправильного лечения в Дагестане у Нурмагомедова развилось осложнение,после чего и было принято решение о переводе больного в один из госпиталей Москвы.

25 апреля стало известно о том, что отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали. Утверждалось, что тренер доставлен в больницу с подозрением на пневмонию.

Нурмагомедов — заслуженный тренер России. Его сын Хабиб известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате и завоевал чемпионский пояс организации весной 2018-го.

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