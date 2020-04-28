Отец Нурмагомедова сделал первый пост в Instagram после госпитализации

Российский тренер и отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сделал первый пост в Instagram после госпитализации.

Нурмагомедов-старший поблагодарил работников медицинской службы за приложенные усилия. Он назвал врачей «воинами в белых халатах».

О госпитализации 57-летнего специалиста с подозрением на пневмонию стало известно 25 апреля. Сам тренер рассказал, что чувствует себя хорошо.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Помимо этого, в промоушене выступают и другие ученики российского тренера: Ислам Махачев, Абубакар и Умар Нурмагомедовы.

В качестве спортсмена Абдулманап Нурмагомедов становился чемпионом Украины по самбо и дзюдо. Среди его воспитанников — чемпионы мира по боевому самбо.

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