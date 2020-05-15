Гэтжи отреагировал на информацию о тяжелом состоянии отца Нурмагомедова

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи в Twitter отреагировал на информацию о тяжелом состоянии отца и тренера российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

Гэтжи написал, что продолжает молиться за скорейшее выздоровление Нурмагомедова-старшего. «Посылаю все самое доброе Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда», — добавил боец.

14 мая друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что у тренера обнаружились проблемы с сердцем, из-за чего 13 мая ему провели операцию. По мнению Рабаданова, осложнения могли быть вызваны пневмонией.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московскую клинику. 13 мая сообщалось, что тренер впал в кому. Состояние Абдулманапа Нурмагомедова оценивают как тяжелое.

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