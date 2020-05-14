Стало известно о занятиях отца Нурмагомедова зарядкой вопреки запретам врачей

Стало известно о занятиях отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова зарядкой в больнице вопреки запретам врачей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации источника, после госпитализации в конце апреля в одну из клиник Дагестана Нурмагомедов-старший чувствовал себя хорошо и занимался зарядкой, хотя врачи строго прописали ему лежачий режим. После этого его состояние ухудшилось, и тренера перевели в общую реанимацию. Отмечается, что отец бойца отказывался сдавать анализ на коронавирус.

Ранее 14 апреля друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что у тренера обнаружились проблемы с сердцем, вследствие которых 13 мая ему провели операцию. По мнению Рабаданова, осложнения могли быть вызваны пневмонией.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московскую клинику. 13 мая сообщалось, что тренер бойца впал в кому. Состояние тренера оценивают как тяжелое.

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