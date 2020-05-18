Тренер команды Нурмагомедова прокомментировал подключение отца бойца к ИВЛ

Тренер команды российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA Руслан Раджабов прокомментировал информацию о подключении отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его слова приводит RT.

Руджабов рассказал, что общался с членами семьи тренера, которые сообщили об улучшении состояния Нурмагомедова-старшего. «Но данный разговор состоялся не сегодня. К самому тренеру никого пока не пускают. А про ИВЛ — насколько я знаю, старая информация», — добавил он.

О подключении отца Нурмагомедова к аппарату ИВЛ ранее 18 мая сообщил Mash. По информации источника, у него подтвердился коронавирус, и на его фоне образовался тромб и развивается отек легких. Тренер не может разговаривать и двигаться.

16 мая друг семьи Рамазан Рабаданов заявил, что тренер пробыл в коме семь дней и перенес инсульт после операции на сердце, проведенной 13 мая. По его мнению, осложнения могли быть вызваны пневмонией.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в Москву.

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