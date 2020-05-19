Бывший чемпион UFC вспомнил о борьбе с отцом Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье поддержал госпитализированного Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Интервью с Кормье опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

41-летний тяжеловес выразил надежду, что российский наставник пойдет на поправку.

«Должен сказать, Абдулманап — один из самых крепких и сильных людей на свете. Он будет биться ради того, чтобы вновь увидеть сына, внуков, быть со своей семьей. Надеюсь, он поправится», — заявил Кормье.

Кроме того, боец вспомнил о личной встрече с российским тренером.

«Мы были в зале, и Абдулманап схватил меня и начал бороться. Хабиб тогда обратился ко мне и сказал, что его отец вот-вот меня победит. И, знаешь, он действительно был настроен на борьбу, а не поиграться решил», — рассказал американский тяжеловес.

18 мая 31-летний Нурмагомедов призвал жителей Дагестана соблюдать рекомендации врачей во время пандемии коронавируса. Российский спортсмен рассказал о тяжелом состоянии отца. Нурмагомедов старший был госпитализирован с подозрением на пневмонию 25 апреля. Позже тренера перевезли из Дагестана в одну из столичных клиник. Как сообщали СМИ, Абдулманап Нурмагомедов пережил кому и инсульт. По последним данным, врачи подключили его к аппарату ИВЛ.

Кормье известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Тяжеловес тренируется в American Kickboxing Academy вместе с Нурмагомедовым и другими российскими бойцами. Кормье — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

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