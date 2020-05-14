Глава UFC поддержал госпитализированного отца Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поддержал госпитализированного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, наставника и отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Пост доступен в Twitter-аккаунте промоутера.

Уайт подчеркнул, что Нурмагомедов — истинный мастер боевых искусств. Он отметил вклад российского тренера в смешанные единоборства. «Я знаю, что Хабиб и отец очень близки. Мне печально слышать о состоянии Абдулманапа. Мои мысли сейчас с семьей Нурмагомедовых, которая продолжает сражаться», — написал он.

13 мая российские СМИ сообщили о том, что наставник чемпиона UFC находится в тяжелом состоянии. По информации «Спорт-Экспресс» Нурмагомедов впал в кому, хотя позже Telegram-канал Baza сообщил о том, что тренеру стало лучше. По последним данным, состояние Нурмагомедова-старшего тяжелое, но стабильное.

Нурмагомедова госпитализировали в конце апреля с подозрением на пневмонию. Сперва тренер лечился в Дагестане, однако из-за ухудшения состояния было принято решение перевести Нурмагомедова в Москву.

Нурмагомедов-старший — заслуженный тренер России. Он возглавляет команду Eagles MMA и воспитал ряд бойцов UFC. Среди его учеников — чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, а также бойцы UFC Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов.

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