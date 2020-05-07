Брат Нурмагомедова отреагировал на информацию об ухудшении состояния отца бойца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, в прямом эфире Instagram рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC.

Нурмагомедов подтвердил, что Абдулманап госпитализирован в московскую больницу. «Сейчас стабильное такое положение. Но надеемся, что обойдется, будем молиться», — сказал он.

5 мая друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов рассказал, что из-за ухудшения состояния Нурмагомедов-старший был переведен в московскую клинику. По его словам, отец бойца испытывал проблемы с сердцем, и спецбортом его доставили в столицу.

57-летний тренер был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Тогда тренер рассказал, что чувствует себя хорошо.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Кроме него, в промоушене выступают и другие ученики его отца: Ислам Махачев, Абубакар и Умар Нурмагомедовы.

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