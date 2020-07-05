Нурмагомедов прокомментировал смерть отца

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым прокомментировал смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Его слова опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

«Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать», — заявил спортсмен. Он также поблагодарил Кадырова за поддержку. «Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Мы вас благодарим, спасибо вам большое», — добавил он.

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4 июля в сети появилось видео с Кадыровым на похоронах Нурмагомедова-старшего. Руководитель Чеченской Республики выразил соболезнования присутствующим, в том числе сыну умершего.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

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