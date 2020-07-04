Появилось видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Фрагмент траурного мероприятия опубликован в Instagram-аккаунте news095.

Руководитель Чеченской республики выразил соболезнования присутствующим, в том числе сыну умершего. Похороны прошли в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где жил Нурмагомедов. На прощальной церемонии, помимо Кадырова, присутствовали родственники и спортсмены из Москвы.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

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