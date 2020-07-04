Роднина высказалась о смерти отца Нурмагомедова и призвала извлечь из нее урок

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о смерти отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям», — посчитала Роднина. Она добавила, что Нурмагомедов-старший прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.
Соболезнования российскому бойцу выразил президент России Владимир Путин. Он лично позвонил Нурмагомедову-младшему.