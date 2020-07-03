Путин отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Президент России Владимир Путин отреагировал на смерть тренера и отца российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Уточняется, что президент лично позвонил и выразил соболезнования Нурмагомедову-младшему.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус.

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На смерть тренера уже отреагировал ирландский тренер Джон Кавана, наставник ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Он назвал Нурмагомедова «гением единоборств» и источником вдохновения для молодых бойцов.

Абдулманап Нурмагомедов — отец Хабиба Нурмагомедова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Кроме того, Абдулманап Нурмагомедов подготовил ряд чемпионов мира по боевому самбо и несколько бойцов UFC. Помимо его сына, это, в частности, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.

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