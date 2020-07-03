Нурмагомедова призвали отказаться от боя с Гэтжи из-за смерти отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова. Его слова приводит «Чемпионат.com».
39-летний тяжеловес призвал Хабиба Нурмагомедова отказаться от поединка с американцем Джастином Гэтжи под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), запланированного на сентябрь. По мнению Харитонова, после такой тяжелой утраты российскому бойцу необходимо пережить боль.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался от инсульта ранее 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле. Болезнь повлекла за собой осложнения.
Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Россиянин дважды успешно защищал пояс. Осенью 2018-го он досрочно одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, а спустя год оказался сильнее американца Дастина Порье.
Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках.