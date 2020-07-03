Следующий соперник Нурмагомедова обратился к нему из-за смерти отца

Следующий соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова американец Джастин Гэтжи обратился к нему из-за смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Ужасно слышать новости о легендарном Абдулманапе Нурмагомедове. Твой отец ушел с сердцем, наполненным гордостью, зная, что ты будешь нести его наследие», — написал спортсмен, добавив, что ему очень жаль.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус.

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Позднее семья Нурмагомедова выступила с заявлением в связи с похоронами. Родные тренера призвали не приезжать на похороны из-за пандемии коронавируса.

Российский боец ММА Сергей Харитонов призвал Хабиба Нурмагомедова отказаться от поединка с Гэтжи под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), запланированного на сентябрь. По его мнению, после такой тяжелой утраты российскому бойцу необходимо пережить боль.

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