Семья Абдулманапа Нурмагомедова выступила с заявлением в связи с его похоронами

Семья Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, выступила с заявлением в связи с его похоронами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родные тренера призвали не приезжать на похороны из-за пандемии коронавируса. Они предложили выразить соболезнования по телефону.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус.

На смерть тренера отреагировал президент России Владимир Путин. Он лично позвонил и выразил соболезнования Нурмагомедову-младшему.

Абдулманап Нурмагомедов подготовил ряд чемпионов мира по боевому самбо и несколько бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Помимо его сына Хабиба Нурмагомедова, чемпиона организации в легком весе, это, в частности, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.

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