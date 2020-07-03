Тренер Макгрегора отреагировал на смерть отца Нурмагомедова

Ирландский тренер Джон Кавана, наставник ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, отреагировал на смерть известного российского специалиста Абдулманапа Нурмагомедова. Пост доступен в Twitter-аккаунте Кавана.

Кавана назвал Нурмагомедова «гением единоборств» и источником вдохновения для молодых бойцов. «Грустно, что трагедия настигла Абдулманапа в расцвете тренерской карьеры», — заявил специалист.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался от инсульта 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле.

Абдулманап Нурмагомедов — отец Хабиба Нурмагомедова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Самую громкую победу в рамках промоушена россиянин одержал над Макгрегором осенью 2018-го. Тогда Нурмагомедов впервые защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Абдулманап Нурмагомедов подготовил ряд чемпионов мира по боевому самбо и несколько бойцов UFC. Помимо его сына, это, в частности, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.

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