Стала известна причина смерти отца Нурмагомедова

Друг заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал о причине его смерти. Его слова передает «Чемпионат.com».

Рабаданов заявил, что Нурмагомедов-старший умер из-за инсульта. Тренер находился в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом.

О смерти Нурмагомедова стало известно ранее 3 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Разман Кадыров, знакомый с самим наставником и его сыном — Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе .

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию в апреле. Из-за ухудшения состояния его перевезли в Москву. По сообщениям СМИ, специалист дважды впадал в кому.

Нурмагомедов — заслуженный тренер России. Он подготовил несколько чемпионов мира по боевому самбо. Помимо сына, среди воспитанников специалиста несколько действующих бойцов UFC — в частности, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.

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