Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор посвятил российскому тренеру Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал ирландец.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Тренер Макгрегора Джон Кавана назвал Нурмагомедова «гением единоборств» и источником вдохновения для молодых бойцов. «Грустно, что трагедия настигла Абдулманапа в расцвете тренерской карьеры», — заявил специалист.

Также на смерть Нурмагомедова-старшего отреагировал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. «RIP, мистер Нурмагомедов», — написал он под фотографией, на которой изображены Абдулманап и Хабиб.

Кроме того, соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Он лично позвонил Нурмагомедову-младшему.

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