Глава UFC отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на смерть тренера и отца российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

«RIP, мистер Нурмагомедов», — написал Уайт под фотографией, на которой изображены Абдулманап и Хабиб.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус.

Позднее следующий соперник Хабиба Нурмагомедова американец Джастин Гэтжи обратился к нему из-за смерти отца. Поединок Гэтжи и Нурмагомедова должен пройти в сентябре этого года. Россиянина уже призвали отказаться от участия в бое.

Абдулманап Нурмагомедов подготовил ряд чемпионов мира по боевому самбо и несколько бойцов UFC. Помимо его сына, это, в частности, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.

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